На Донбассе российским военным запретили выезжать в Россию

Так, командование на Донбассе запрещает своим военным покидать оккупированные территории, а также ехать в Россию. Об этом сказано в сообщении ГУ разведки Минобороны Украины в соцсети Facebook.

Известно, что российское командование продолжает принимать меры по снижению уровня неукомплектованости составом и предотвращению дезертирства в соединениях и частях территориальных войск ВС России. Введен также запрет на выезд военных 1 и 2 АК ВС с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине в январе солдата наказали за дезертирство.