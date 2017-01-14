На Донбассе российским военным запретили выезжать в Россию

На оккупированном Донбассе на данный момент принимают все меры по предотвращению дезертирства.
Так, командование на Донбассе запрещает своим военным покидать оккупированные территории, а также ехать в Россию. Об этом сказано в сообщении ГУ разведки Минобороны Украины в соцсети Facebook.
Известно, что российское командование продолжает принимать меры по снижению уровня неукомплектованости составом и предотвращению дезертирства в соединениях и частях территориальных войск ВС России. Введен также запрет на выезд военных 1 и 2 АК ВС с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине в январе солдата наказали за дезертирство.