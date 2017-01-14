21:38 14.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157874:mysnichenko

На Донбассе российским военным запретили выезжать в Россию

На оккупированном Донбассе на данный момент принимают все меры по предотвращению дезертирства.

На Донбассе российским военным запретили выезжать в Россию

Так, командование на Донбассе запрещает своим военным покидать оккупированные территории, а также ехать в Россию. Об этом сказано в сообщении ГУ разведки Минобороны Украины в соцсети Facebook.

Известно, что российское командование продолжает принимать меры по снижению уровня неукомплектованости составом и предотвращению дезертирства в соединениях и частях территориальных войск ВС России. Введен также запрет на выезд военных 1 и 2 АК ВС с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине в январе солдата наказали за дезертирство.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив