Ксения Собчак показала первое фото с сыном

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Отметим, что на фотографии видно две руки – одна Ксении, а вторая ее сына Платона. Кроме того, в своей публикации телеведущая подчеркнула, что выступает с поддержкой акции направленной в помощь детям, оказавшимся в беде.

"С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise, помогающий всем детям, попавшим в беду!" – подписала Собчак.

Также добавим, что одним из символов данной акции являются оригинальные цепочка или браслет, средства от продажи которых будут направлены на помощь детям. Именно такое изделие оказалось на фотографии, которая иллюстрировала публикацию Ксении в микроблоге.

Пользователи отметили в комментариях разительную перемену Ксении, которая еще совсем недавно критиковала профили с детьми, а их называла "маленьким гаденышами".

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Ксения Собчак, впервые став мамой месяц назад, никак не может нарадоваться приятным бонусам грудного вскармливания. Ей удалось быстро прийти в былую форму, и единственное кардинальное изменение в ее внешности — это увеличившаяся грудь.