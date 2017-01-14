ФСБ активно вербует украинских студентов

Так, Федеральная служба безопасности РФ активизировала вербовку студентов из Украины, у которых в т.н. Донецкой и Луганской "народных республиках" живут родственники. Об этом сказано в сообщении ГУ разведки Минобороны Украины в социальной сети Facebook.

Известно, что с конца декабря 2016 г. ФСБ России активизировала свою вербовочную деятельность в кругах студентов вузов Украины и России, имеющих родных на неподконтрольных Украине территориях - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, террористы Донбасса вербуют в свои ряды опасных рецидивистов.