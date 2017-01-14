Более сотни военных вывели убирать улицы Ужгорода от снега

В Ужгородском городском совете провели заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды. В часности, к уборке города от снега задействованы военнослужащие воинских частей А-1778, 3002 Нацгвардии Украины и зонального отдела службы правопорядка.
Об этом сообщил Ужгородский городской совет.
На данный момент к работам уже присоединились около 120 военнослужащих и 2 единицы их техники.
Кроме того, в Ужгороде работают 11 машин коммунальных предприятий, 3 - от частных структур и 80 человек, которые убирают снег вручную.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Украине 71 населенный пункт обесточен в результате непогоды.