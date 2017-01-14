Более сотни военных вывели убирать улицы Ужгорода от снега

Об этом сообщил Ужгородский городской совет.

На данный момент к работам уже присоединились около 120 военнослужащих и 2 единицы их техники.

Кроме того, в Ужгороде работают 11 машин коммунальных предприятий, 3 - от частных структур и 80 человек, которые убирают снег вручную.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Украине 71 населенный пункт обесточен в результате непогоды.