За сутки на дорогах Украины травмировались 66 человек - полиция

Вместе с тем в результате повышенной аварийной ситуации на дорогах страны погибли шесть человек. Такие данные в пятницу утром, 13 января, представила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, критический уровень аварийности зафиксирован в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях.

Кроме того, еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким, - предупредили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Нацполиции сообщали, что в результате осложненны погодных условий на дорогах страны погибли три человека. Травмы различной степени получили 59 граждан.