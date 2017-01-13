Владимир Омелян представил нового руководителя ГП "АМПУ" гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса

По информации анонимного источника из МИУ, в ближайшее время планируются также глобальные кадровые перестановки в портах большой Одессы.

Так, в руководство администрации Одесского морского порта (в дополнение к команде «почтальонов» ГП «ОМТП»), планируется ввести еще одного «проффффесионала» морской отрасли некоего Виталия Горчинского.

Виталий Горчинский

Юрист по образованию , не имеющий никакого опыта работы в портах, более того, с полным отсутствием понимания специфики деятельности одного из крупнейших и успешных предприятий города и страны, уже «сидит на чемоданах» в ожидании одной из руководящих должностей.

Возникает вопрос: как долго еще министерская команда «реформаторов» будет целенаправленно уничтожать морскую отрасль страны подобной кадровой политикой в поиске наиболее выгодного для себя варианта деребана отечественных портов? И почему молчат одесские портовики, глядя на этот беспредел???