18:35 13.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Владимир Омелян представил нового руководителя ГП "АМПУ" гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса

12 января 2016 года, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян представил нового руководителя ГП «АМПУ» гражданина Латвии Райвиса Вецкаганса.

Владимир Омелян представил нового руководителя ГП

По информации анонимного источника из МИУ, в ближайшее время планируются также глобальные кадровые перестановки в портах большой Одессы.

Так, в руководство администрации Одесского морского порта (в дополнение к команде «почтальонов» ГП «ОМТП»), планируется ввести еще одного «проффффесионала» морской отрасли некоего Виталия Горчинского.

Виталий Горчинский

Юрист по образованию , не имеющий никакого опыта работы в портах, более того, с полным отсутствием понимания специфики деятельности одного из крупнейших и успешных предприятий города и страны, уже «сидит на чемоданах» в ожидании одной из руководящих должностей.

Возникает вопрос: как долго еще министерская команда «реформаторов» будет целенаправленно уничтожать морскую отрасль страны подобной кадровой политикой в поиске наиболее выгодного для себя варианта деребана отечественных портов? И почему молчат одесские портовики, глядя на этот беспредел???

Источник  From-UA.


 
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