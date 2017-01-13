В Виннице правоохранителей призывают расследовать незаконную стройку

Жители Винницы, которым удалось получить официальный ответ от местных властей, подают заявления о совершении преступлений со стороны представителей ЖК, сообщает

Жилой 12-ти этажный комплекс "Триумф" запланировано построить на микрорайоне Вишенка в Виннице по адресу улица 600-летия, 66а. Земельный участок давно находится в продаже, однако строить многоэтажном дом там никто не решался. Сразу за забором строительной площадки расположены детские секции, места для отдыха и два действующих детских сада.

Согласно ДБН (Государственные строительные нормы - ред.) строительство выше двух этажей на таких объектах категорически запрещено.

Местные власти официально дали ответ, что никакой разрешительной документации на строительство ЖК "Триумф" не предоставлял. Все действия застройщика являются незаконными. Но несмотря на все запреты и ограничения, на площадке уже построили три этажа.

Жители города ищут справедливости в правоохранительных органах и массово шлют заявления о преступлении в полицию, СБУ, прокуратуру и ГАСК (государственная архитектурно-строительная инспекция - ред.) Винницкой области. В случае объективного рассмотрения заявлений, в действиях застройщиков усматривается признак криминального правонарушения, согласно ст 190 (мошенничество), 197-1 (самовольное строительство) Криминального кодекса Украины.

А организаторам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.