В пятницу в Украине мокрый снег с дождем и оттепель

При этом на Западе будет идти умеренный мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, а на Закарпатье сильные осадки. На остальной территории без существенных осадков, только в северных областях возможен небольшой, а в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 метров за секунду, в западных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, порывы вера могут достигать 15-20 метров за секунд, на высокогорье Карпат - до 25-30 метров за секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Киеве сегодня без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов мороза. Днем будет около 0 градусов.

На западе Украины мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, днем местами гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до 2-9 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до минус 4 градусов.

На севере без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 2-9 градусов мороза. Дневная будет колебаться от 2 градусов тепла до 4 градуса тепла.

В центре Украины без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 7-13 градусов ниже нуля. Днем будет от плюс 1 до минус 6 градусов.

На востоке Украины без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью похолодает до 6-13 градусов. Днем температура воздуха составит 1-6 градусов мороза.

На юге Украины облачно без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 8-13 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от плюс 1 до минус 4 градусов.