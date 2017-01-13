В Киеве задержали судью Хозяйственного суда, - Луценко - ФОТО

Он пытался получить от предпринимателя взятку. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор рассказал, что судья был задержан с поличным, когда намеревался взять 16 тысяч долларов. За эти деньги он обещал решить в вышестоящих инстанциях Арбитражного суда вопросов в пользу взяткодателя, - написал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области 11 января оперативники управления департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили 50-летнего главу одного поселкового совета в Сумской области.

Чиновник вымогал взятку в размере десяти тысяч гривен. За эти деньги он обещал дать разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий в своем поселке.