19:40 13.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне появятся новые патрули

С 13-го января патрулирование г. Херсона ведут новые автопатрули. 

В Херсоне появятся новые патрули

Так, за две недели в состав автопатруля привлекут участкового офицера Херсонского отдела полиции. Об этом передали в пресс-службе полиции области. Поэтому с целью предоставления услуг в сфере обеспечения безопасности и порядка, более качественного обслуживания, а также противодействия преступности с 13-го января было введено патрулирование сотрудников Управления полиции в Херсоне и участковых офицеров полиции.

Сейчас на базе УПП города был проведен инструктаж – специально для девяти нарядов, заступивших на совместное патрулирование.

Как сообщал УРА-Информ, вскоре патрульная полиция начнет работать в Сарнах, Умани, Мелитополе и Ковеле.


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