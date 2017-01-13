В Херсоне появятся новые патрули

Так, за две недели в состав автопатруля привлекут участкового офицера Херсонского отдела полиции. Об этом передали в пресс-службе полиции области. Поэтому с целью предоставления услуг в сфере обеспечения безопасности и порядка, более качественного обслуживания, а также противодействия преступности с 13-го января было введено патрулирование сотрудников Управления полиции в Херсоне и участковых офицеров полиции.

Сейчас на базе УПП города был проведен инструктаж – специально для девяти нарядов, заступивших на совместное патрулирование.

Как сообщал УРА-Информ, вскоре патрульная полиция начнет работать в Сарнах, Умани, Мелитополе и Ковеле.