09:13 13.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Фискальной службе заверили, что налоговая милиция может работать - ФОТО

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики подтвердил, что несмотря на "техническую ошибку", которая произошла во время принятия Налогового Кодекса, налоговая милиция в Украине может работать в рамках правового поля.

В Фискальной службе заверили, что налоговая милиция может работать - ФОТО

В профильном комитете подтвердили, что налоговая милиция законно действует до введения закона о "Финансовой полиции". Документ подписан председателем комитета Ниной Южанина, а копия отправлена ​​в Министерство финансов.

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook первый заместитель председателя Государственно фискальной службы Украины Сергей Билан. При это он отметил, что разочарует всех комбинаторов, которые на днях уже нафантазировали себе глобальные планы. Налоговая полиция в дальнейшем будет работать, защищая экономические интересы государства, - написал Билан, добавив, что из документа следует, что налоговая милиция действует на законных основаниях до того момента, пока не будет принят закон о "Финансовой полиции".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Александр Данилюк на своей страничке в Facebook вчера написал, что его ведомство в ближайшие дни внесет на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект о создании Финансовой полиции. Ликвидация налоговой милиции и создание Финансовой полиции - один из ключевых приоритетов Минфина на этот год, - заверил он.


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