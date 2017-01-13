В 2017 году будут отремонтированы 80 мостов - Омелян

Об этом сообщил в эфире "1+1" министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В следующем году мы планируем отремонтировать таким же образом минимум 2-2,5 тыс. км плюс около 80 мостов, это тоже угроза, которую мы замалчиваем, но это объективная реальность, которая препятствует соединению даже между целыми областями и регионами Украины", — подчеркнул Омелян.

Согласно его словам, финансирования в размере 30 млрд грн, которое выделено в 2017 году на ремонт дорог, недостаточно, но оно больше чем могло получить Мининфраструктуры.

"С 2018 года будет работать Дорожный фонд, и пользователи автомобилей, автомобилисты получат наконец ответ, где деваются наши деньги, которые мы платим, каждый раз заправляя в бак бензин", — добавил министр.

Также напомним, что в 2016 году было капитально отремонтировано около 1 тыс. км дорог.

"У нас в среднем стоимость ремонта 1 км дорог порядка 7 млн грн, в отдельных случаях это было дороже, иногда значительно дешевле. Это с учетом ландшафта и сложности выполнения работ", — отметил Омелян.

Как сообщал ранее "Ура-Информ" "Укравтодор" в 2017 году дополнительно получит 15 миллиардов гривен.