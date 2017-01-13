Украинцы в этом году будут отдыхать 118 дней

Эта цифра учитывает христиански и государственные праздники, а также традиционные выходные дни. Так, согласно статье 73 Кзот Украины в 2017 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие дни:

1 января - Новый год;

7 января - Рождество Христово;

8 марта - Международный женский день;

16 апреля - Пасха (Пасха);

1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся;

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

4 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины;

14 октября - День защитника Украины.

Однако, согласно части третьей статьи 67 Кзот Украины если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В связи с чем по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2017 году выходной день в воскресенье 1 января должен быть перенесен на понедельник 2 января, выходной день в субботу 7 января – на понедельник 9 января, выходной день в воскресенье 16 апреля – на понедельник 17 апреля, выходной день в воскресенье 4 июня – понедельник 5 июня, выходной день в субботу 14 октября – на понедельник 16 октября.

Вместе с тем, для создания благоприятных условий для празднования, а также рационального использования рабочего времени, Кабинет Министров Украины рекомендует переносить рабочие дни для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Однако это распоряжение имеет рекомендательный характер и решение о переносе рабочих дней принимается работодателем самостоятельно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе, согласно распоряжению Кабмина, 11 выходных дней.