Украинцы в этом году будут отдыхать 118 дней

В Украине в этом году будет 118 выходных дней.
Эта цифра учитывает христиански и государственные праздники, а также традиционные выходные дни. Так, согласно статье 73 Кзот Украины в 2017 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие дни:
1 января - Новый год;
7 января - Рождество Христово;
8 марта - Международный женский день;
16 апреля - Пасха (Пасха);
1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся;
9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
4 июня - Троица;
28 июня - День Конституции Украины;
24 августа - День независимости Украины;
14 октября - День защитника Украины.
Однако, согласно части третьей статьи 67 Кзот Украины если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В связи с чем по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2017 году выходной день в воскресенье 1 января должен быть перенесен на понедельник 2 января, выходной день в субботу 7 января – на понедельник 9 января, выходной день в воскресенье 16 апреля – на понедельник 17 апреля, выходной день в воскресенье 4 июня – понедельник 5 июня, выходной день в субботу 14 октября – на понедельник 16 октября.
Вместе с тем, для создания благоприятных условий для празднования, а также рационального использования рабочего времени, Кабинет Министров Украины рекомендует переносить рабочие дни для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. Однако это распоряжение имеет рекомендательный характер и решение о переносе рабочих дней принимается работодателем самостоятельно.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе, согласно распоряжению Кабмина, 11 выходных дней.