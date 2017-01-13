Топ-менеджеру Volkswagen в США грозит 169 лет тюрьмы

Его обвинили в причастности к дизельгейту. Суд Детройта в четверг, 12 января, отказался отпустить его под залог.

Как сообщает DW, окружной суд начал рассматривать обвинение Шмидта в причастности к манипуляциям с экологическими стандартами в США. Если его вина будет доказана, ему грозит до 169 лет лишения свободы.

Помимо его, власти Штатов обвиняют также еще пятерых топ-менеджеров компании - Хайнца-Якоба Нойссера, Йенса Хадлера, Ричахарда Доренкампа, Бернда Готтвайса, Юргена Петера. Однако все они находятся в Германии, и американские власти сомневаются, что им удастся добиться их экстрадиции.

Издание также напоминает, что Шмидт с 2012 по февраль 2015 года возглавлял подразделение, отвечающее за экологические стандарты и технические разработки в штате Мичиган, а затем до сентября 2015 года работал под руководством Нойссера, в частности над технологическими решениями по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Напомним, 9 января Федеральное бюро расследований США задержало топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта.

Как сообщал УРА-Информ, скандал разгорелся еще в сентябре 2015 года. Тогда агентство по охране окружающей среды США уличило немецкую компанию в использовании программного обеспечения, которое влияло на работу двигателей.

Программа включала фильтры при прохождении тестов на количество вредных веществ в выхлопных газах и выключала их при обычной эксплуатации. Уровень загрязнения при этом отличался в разы. Таким образом, компания нарушила закон США о чистоте воздуха.