22:32 13.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы "ДНР" до сих пор не отпустили задержанных подростков, - Геращенко

Террористы "ДНР" все еще не отпустили подростков, которых в сентябре задержали в Донецке.

Террористы

Подростков боевики обвинили в "диверсиях". Об этом рассказала уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Она отметила, что вопрос освобождения детей уже неоднократно поднимали на встречах контактной группы в г. Минск.

Подростков следовало отпустить еще до нового года, однако этого не произошло - отметила Геращенко. Не помогло и то, что Украина передала в ОРДЛО в одностороннем порядке 15 сторонников сепаратистов - рассказала Ирина Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "ДНР" передала украинской стороне тела трех силовиков.


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