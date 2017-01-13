Террористы "ДНР" до сих пор не отпустили задержанных подростков, - Геращенко

Подростков боевики обвинили в "диверсиях". Об этом рассказала уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Она отметила, что вопрос освобождения детей уже неоднократно поднимали на встречах контактной группы в г. Минск.

Подростков следовало отпустить еще до нового года, однако этого не произошло - отметила Геращенко. Не помогло и то, что Украина передала в ОРДЛО в одностороннем порядке 15 сторонников сепаратистов - рассказала Ирина Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "ДНР" передала украинской стороне тела трех силовиков.