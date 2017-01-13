20:26 13.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сборы резервистов стартуют 17 января – Генштаб

С 17 января на базе механизированной бригады командования "Запад" начнутся сборы с составом оперативного резерва первой очереди, на которые привлекут 1000 резервистов.

Сборы резервистов стартуют 17 января – Генштаб

Об этом сообщил глава отдела внедрения службы в резерве ГУ персонала Генштаба ВСУ полковник Михаил Щербина – сказано в Facebook Генштаба. Согласно плану боевой подготовки, с 17 января 2017 г. на базе одной из механизированных бригад командования" Запад "Сухопутных войск ВС стартуют сборы с составом оперативного резерва первой очереди.

Продолжительность сборов - 30 суток. На собрание хотят привлечь более тысячи военных - резервистов – отметил Щербина.

Как сообщал УРА-Информ, приоритетом ВСУ будет сохранение на службе контрактников.


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