Сборы резервистов стартуют 17 января – Генштаб

Об этом сообщил глава отдела внедрения службы в резерве ГУ персонала Генштаба ВСУ полковник Михаил Щербина – сказано в Facebook Генштаба. Согласно плану боевой подготовки, с 17 января 2017 г. на базе одной из механизированных бригад командования" Запад "Сухопутных войск ВС стартуют сборы с составом оперативного резерва первой очереди.

Продолжительность сборов - 30 суток. На собрание хотят привлечь более тысячи военных - резервистов – отметил Щербина.

Как сообщал УРА-Информ, приоритетом ВСУ будет сохранение на службе контрактников.