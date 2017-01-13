Натали Портман пожаловалась на свой гонорар

Об этом сообщает британский Marie Claire.

По мнению звезды, женщины в Голливуде подвергаются дискриминации.

Кроме того, актриса уверяет, что Эштон Катчер получил за фильм в три раза больше денег, чем она.

"За съемки в фильме "Больше чем секс" Эштону Катчеру заплатили в три раза больше, чем мне. Я знала об этом и согласилась на такие условия, потому что в Голливуде есть вещи, которые оставляют за скобками", - заявила Портман.

"Поскольку зарплата Эштона была в три раза больше моей, продюсеры сказали, что и стараться он должен в три раза больше. Но я не была так расстроена, как стоило бы. Я имею в виду, что нам все равно платят много, грех жаловаться. Но неравенство сумасшедшее", - добавила Портман.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", певица Мадонна вернулась к бывшему возлюбленному актеру Шону Пенну. Слухи о воссоединении пары появились после благотворительного аукциона, на котором певица призналась в нежных чувствах экс-супругу.