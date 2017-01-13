Министра в Австралии уволили из-за поездки за счет государства

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, премьер-министр страны Малколм Тернбулл заявил, что принял отставку Сьюзан Ли.

"Австралийцы должны рассчитывать на то, что политики бережно расходуют деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственный ресурс используют этически", - заявил Тернбулл.

Кроме того, подобные скандалы не раз происходили в Австралии в последние годы. Поэтому премьер Австралии решил создать независимый орган, который будет наблюдать за расходами парламентариев.

В свою очередь, Ли уверяет, что не планировала покупать недвижимость на курорте, когда собиралась в поездку в мае 2015 года. В конце концов, она решила совершить сделку на сумму 795 тыс. австралийских долларов (585 тыс. долларов США) в инвестиционных целях.

"Я пыталась тщательно соблюдать правила и этические нормы", - подчеркнула она.

Также отметим, что Ли решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко отправил поздравительное письмо премьер-министру Австралии Малкольму Тернбуллу по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Австралией.