Министра в Австралии уволили из-за поездки за счет государства

Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли совершила несколько служебных поездок, в ходе которых, как выяснилось, она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд. В результате разгоревшегося скандала она ушла в отставку.
Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, премьер-министр страны Малколм Тернбулл заявил, что принял отставку Сьюзан Ли.
"Австралийцы должны рассчитывать на то, что политики бережно расходуют деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственный ресурс используют этически", - заявил Тернбулл.
Кроме того, подобные скандалы не раз происходили в Австралии в последние годы. Поэтому премьер Австралии решил создать независимый орган, который будет наблюдать за расходами парламентариев.
В свою очередь, Ли уверяет, что не планировала покупать недвижимость на курорте, когда собиралась в поездку в мае 2015 года. В конце концов, она решила совершить сделку на сумму 795 тыс. австралийских долларов (585 тыс. долларов США) в инвестиционных целях.
"Я пыталась тщательно соблюдать правила и этические нормы", - подчеркнула она.
Также отметим, что Ли решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко отправил поздравительное письмо премьер-министру Австралии Малкольму Тернбуллу по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Австралией.