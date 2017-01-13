13:56 13.01.2017 | Общество | Новости
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Мадонна примкнет к маршу противников Трампа

Американская поп-певица Мадонна подтвердила свое участие в женском марше против избранного президента США Дональда Трампа.

Мадонна примкнет к маршу противников Трампа

Об этом артистка сообщила на своей странице в Twitter.

Отметим, что Мадонна к своему посту добавила фотографию лобка с выбритой эмблемой фирмы Nike. Кроме того, фотография, опубликованная певицей, должна выйти в следующем выпуске журнала Nakid, о чем сообщает Billboard. Автором снимка является фотограф Мариус Сперлич.

В свою очередь, в женском марше против Трампа собираются принять участие актрисы Джулианна Мур, Скарлетт Йоханссон и Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Шер и Кэтти Перри.

Добавим,что акция намечена на следующий день после инаугурации избранного президента США.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается ООН, изменится.


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