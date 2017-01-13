Луценко планирует лично представлять гособвинение в суде над Януковичем, - Мариос

Это позиция генерального прокурора. Он хочет вступить и быть внесенным как прокурор группы прокуроров, который так же будет поддерживать государственное обвинение.

Об этом в четверг вечером, 12 января, в эфире одного из украинских телеканалов заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. При этом он заверил, что ожидает обвинительного акта Януковичу до конца месяца.

Это должен быть прозрачный публичный процесс с участием коллегии судей и присяжных, - добавил Матиос.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене , пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны.