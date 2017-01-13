05:00 13.01.2017 | Общество | Новости
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Королевская семья проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон

Очередной день рождения Кейт Миддлтон выдался не самым веселым для герцогини Кембриджской.

Королевская семья проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон

Об этом пишет британская пресса.

Как отмечается, торжество не состоялось, потому что принц Уильям отказал супруге в праздновании.

По сообщениям британских СМИ, никто из членов семьи не дал добро официально поздравить герцогиню.

Также добаввим, что офис членов британской королевской семьи, Кларенс-хаус никак не упомянул в своих пресс-релизах именинницу. Хотя в прошлом году королевская семья поздравила Кейт с 34-летием, поместив на своем сайте фото юной герцогини.

В свою очередь, принц Уильям и его семья решили не праздновать день рождения Кейт, чтобы не привлечь еще больше внимание со стороны прессы. Кроме того, сейчас в сети ходят слухи, что Елизавета II себя неважно чувствует, поэтому Букингемскому дворцу не до празднования дня рождения Кейт.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", 35-летняя американская актриса Меган Маркл представила 32-летнего принца Гарри своему отцу, 72-летнему Томасу Марклу.


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