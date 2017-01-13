Королевская семья проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон

Об этом пишет британская пресса.

Как отмечается, торжество не состоялось, потому что принц Уильям отказал супруге в праздновании.

По сообщениям британских СМИ, никто из членов семьи не дал добро официально поздравить герцогиню.

Также добаввим, что офис членов британской королевской семьи, Кларенс-хаус никак не упомянул в своих пресс-релизах именинницу. Хотя в прошлом году королевская семья поздравила Кейт с 34-летием, поместив на своем сайте фото юной герцогини.

В свою очередь, принц Уильям и его семья решили не праздновать день рождения Кейт, чтобы не привлечь еще больше внимание со стороны прессы. Кроме того, сейчас в сети ходят слухи, что Елизавета II себя неважно чувствует, поэтому Букингемскому дворцу не до празднования дня рождения Кейт.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", 35-летняя американская актриса Меган Маркл представила 32-летнего принца Гарри своему отцу, 72-летнему Томасу Марклу.