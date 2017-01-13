К расчистке автодорог в Украине привлекли 2 170 единиц техники - ГосЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 тыс. 170 ед. тех. и 3 тыс. 4 чел., из которых от Укравтодора задействованы 2 тыс. 92 ед. тех. и 2 тыс. 717 чел., от ГосЧС - 78 ед. тех. и 287 чел. личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Также обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано. Подразделениями ГосЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 2 тыс. 144 автомобиля, в которых находилось 5 тыс. 90 человек.

В свою очередь, в Одесской области с 12 января закрыто движение для транспортных средств на автодорогах: Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжовка, и Одесса - Вознесенск - Новый Буг.

Кроме того, по информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", для обеспечения проезда транспорта и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 1 547 единиц техники и 2 248 работников.