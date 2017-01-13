04:00 13.01.2017 | Общество | Новости
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Голливудская звезда Кирстен Данст собралась под венец

Кирстен Данст выходит замуж за Джесси Племонса, с которым они вместе сыграли в основанном на одноименном фильме сериале "Фарго".

Голливудская звезда Кирстен Данст собралась под венец

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечается, предложение руки и сердца 34-летней актрисе Племонс сделал в день церемонии награждения премии "Золотой глобус 2017", но дата свадьбы пока не назначена.

Кроме того, влюбленные начали встречаться сразу после того, как Кирстен рассталась с Гарретом Хедлундом после 4 лет отношений в апреле 2016 года. Пара познакомилась на съемках сериала "Фарго", где они изображали супругов.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", экс-возлюбленная Брэда Питта, Гвинет Пэлтроу, рьяно вызвалась помочь ему в разводе с Анджелиной Джоли. 


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