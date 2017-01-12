Вторая волна гриппа в Украине продлится до апреля - Минздрав

Она продлится до начала апреля. Такие данные представил в четверг, 12 января, в эфире одного из украинских телеканалов руководитель центра гриппа и ОРВИ при Министерстве здравоохранение Украины Татьяна Дыхановская.

По ее словам, сейчас дети вышли с каникул на занятия, а это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции. Однако, эксперт заверила, что сейчас зафиксирован спад заболеваемости, но данные на сегодняшний день могут не отражать реальной картины.

На первой неделе года наблюдается закономерная тенденция к уменьшению заболеваемости и это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.

Вместе с тем в 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемических порогов от 2,5 % в Херсонской области до 58% в Черкасской области, – пояснила Дыхановская.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошедшую неделю в Украине от гриппа и ОРВИ умерли шесть человек. Среди них есть один ребенок. При этом заболело гриппов 250 227 человек. Из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.