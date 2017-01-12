ВСЮ отстранила от должности судью Емельянова

Высший совет юстиции в четверг, 12 января, отстранил от должности судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.
Таким образом, ВСЮ удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины. Как рассказал журналистам председатель совета Игорь Бенедисюк, Емельянов отстранен сроком на два месяца до 12 марта.
Вместе с тем прокурор Олег Багнюк во время заседания суда отметил, что с момента оглашения подозрения Емельянов успел рассмотреть около 300 дел.
Напомним, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
Как сообщал УРА-Информ, 27 октября суд избрал меру пресечения Емельянову в виде залога 1,5 миллионов гривен и обязал сдать загранпаспорт.