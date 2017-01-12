В Украине в четверг умеренный снег и небольшие морозы

Днем в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега и гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров за секунду, в Карпатах, днем и в восточных областях порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду.

Температура днем будет удерживаться в пределах пяти градусов мороза.

В Киеве сегодня небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза. Днем будет от 1 до 3 градусов ниже нуля.

На западе Украины также небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 9-16 градусов ниже нуля. Днем будут от 0 до 7 градусов мороза.

На севере Украины в четверг снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза. Днем будет от 0 до 6 градусов мороза.

В центре Украины небольшой снег, днем в Днепропетровской области умеренный снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночь. Столбики термометров покажут 2-9 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 6 градусов.

На востоке Украины днем умеренный мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, днем местами гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 3 градусов.

На юге Украины небольшой снег, днем в Крыму и Приазовье умеренный мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет от 0 до 8 градусов мороза. Днем термометры покажут 0-5 градусов со знаком минус.