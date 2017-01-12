В ближайшие два дня в Карпатах может возникнуть лавиноопасность

По их данные 13-14 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный третий уровень опасности. Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, опубликованном в четверг,12 января, по данным Укргидрометцентра в регионе ожидаются снегопады и метели.

Кроме того, отмечается, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

В связи с чем в ГосЧС обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы. Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Украине ожидаются сильные порывы ветра и гололедица на дорогах.