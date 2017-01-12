В Авдеевке боевики перебили линию электропередач, обесточена фильтровальная станция

В результате инцидента была перебита одна из местных линия электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция. Как сообщает генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на своей странице в Facebook, снаряды приземлялись возле коксохима.

По его словам, что-то очень тяжелое прилетало и упало совсем рядом с заводом. После чего одна из двух оставшихся линий электропередач перестала работать, В итоге ДФС - обесточена, – написал он.

Напомним, в декабре за одну неделю боевики 11 раз обстреливали местах, где нет позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего был поврежден ряд важных объектов инфраструктуры Донбасса. Так, без подачи электроэнергии осталась Донецкая фильтровальная станция, которая осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая.

Как сообщал УРА-Информ, под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, обеспечивающим водоснабжение городов Торецк, Горловка, Донецк и Мариуполь.