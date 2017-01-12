Снег в Украине на трассах убирают три тысячи человек - ФОТО

По состоянию на десять часов вечера среды, 11 января, пробок на трассах нет. Как сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас трассы от снега расчищают 2 624 человека с помощью 1 723 единиц спецтехники.

Всего за неделю из снежных заносов спасатели освободили 1 998 автомобилей, в которых находились 4 864 человека, - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель главы Одесского областного совета Юрий Димчогло отметил, что в среду после четырех часов дня открыты для движения легкового транспорта все трассы области. В четверг планируем снять все ограничения по движениям транспорта на территории всей области, – написал чиновник на своей странице в Facebook.

В то же время в Херсоне с нуля часов 12 января, запрещен въезд тяжеловесного автомобильного транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 11 января, на дороге между селами Черниговка и Могиляны Запорожской области школьный автобус застрял в сугробе. Машина не могла продолжать движение. Спасатели освободили из снежного плена шестерых детей и двух взрослых.