Полиция поймала на взятке голову поселкового совета Сумской области

Чиновник вымогал взятку в размере десяти тысяч гривен. За эти деньги он обещал дать разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий в своем поселке.

Как сказано на сайте Нацполиции, на территории поселкового совета было предложено организовать спортивно-массовые мероприятия областного уровня. За разрешение на проведение таких мероприятий поселковый голова начал требовать от организаторов деньги. При этом средства он брал не сам лично, а через своего товарища, проживающего в городе Сумы.

Полиция задержала посредник, который во всем признался.

По факту правонарушения прокуратура открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды и теперь злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на замещение ряда должностей или ведения определенной деятельности до трех лет.

Сегодня суд рассмотрит вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военная прокуратура Черновицкой области задержала пограничника. Военнослужащий попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, офицер требовал тысячу евро.