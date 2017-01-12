Памела Андерсон стала неузнаваемой из-за пластики

Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечается, Памела Андерсон в новом образе появилась на благотворительном вечере актера Шона Пенна в пользу пострадавших от землетрясения в 2010 году жителей Гаити.

В свою очередь, звезда "Спасателей Малибу" пришла на мероприятие в черном платье в сопровождении своего 20-летнего сына Брэндона Томаса Ли, который недавно подался в модели.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", украинская певица Мария Яремчук, которая является дочерью народного артиста Назария Яремчука, рассказала, как ей удалось так кардинально изменить внешность.