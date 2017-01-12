На трассе "Мукачево-Рогатин" восстановлено движение

Об этом сказано в сообщении на сайте главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля. Согласно сообщению – состоянием на 15.30 дорожные службы восстановили движение грузовых авто через серпантин около с. Залужье на границе Мукачевского и Иршавского районов.

То есть - движение транспорта по автотрассе "Мукачево - Рогатин" было обеспечено в полном объеме – говорится в сообщении. Четыре перевала на админгранице Закарпатья свободные для проезда любых авто. Погодные условия в регионе остаются сложными, а их ухудшение ждут уже сегодня ночью.

Как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды на дорогах Украины погибло три человека.