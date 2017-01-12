16:31 12.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине разоблачен подпольный цех по изготовлению алкоголя

На Киевщине разоблачили подпольный цех по изготовлению поддельной алкогольной продукции.

На Киевщине разоблачен подпольный цех по изготовлению алкоголя

Также было изъято около шести тысяч литров фальсификата. Об этом передали в пресс-службе прокуратуры области. В рамках ведения расследования производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, сбыт или транспортировка подакцизных товаров) УК Украины, в процессе проведения следственных действий было изъято около 5 000 литров водочной продукции, а также изъяли 1 400 литров спирта, оборудование для изготовления фальсифицированных изделий. На данный момент в производстве ведутся неотложные следственные действия.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе пограничники обнаружили алкогольный фальсификат.


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