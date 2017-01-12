На Киевщине разоблачен подпольный цех по изготовлению алкоголя

Также было изъято около шести тысяч литров фальсификата. Об этом передали в пресс-службе прокуратуры области. В рамках ведения расследования производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, сбыт или транспортировка подакцизных товаров) УК Украины, в процессе проведения следственных действий было изъято около 5 000 литров водочной продукции, а также изъяли 1 400 литров спирта, оборудование для изготовления фальсифицированных изделий. На данный момент в производстве ведутся неотложные следственные действия.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе пограничники обнаружили алкогольный фальсификат.