На Черниговщине полиция задержала пограничника

Военнослужащий попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, мужчина требовал тысячу евро. Офицер Черновицкого пограничного отряда был задержан в среду, 11 января, в окрестностях населенного пункта Вижница.

За эти деньги он обещал содействие в незаконном перемещении 20 ящиков табачных изделий. Правоохранители задержали офицера и сейчас проводят неотложные следственные действия.

В то же время, главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook отметил, что денежные средства обнаружено и изъято при осмотре места происшествия в полном объеме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой во вторник, 10 января, задержала комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра. Чиновники попались на взятке.