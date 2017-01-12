09:55 12.01.2017 | Общество | Новости
100157712:labazovych

Художник попрощался с Бараком Обамой, нарисовав карикатуру

Российский картикатурист Сергей Елкин изобразил печального 44-го президента США, который покинул свой пост. 

Художник попрощался с Бараком Обамой, нарисовав карикатуру

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

Как отмечается, карикатура изображает грустного Барака Обаму, которого сопровождает надпись.

"Да, мы уходим", - написано на рисунке.

Добавим, что эта фраза созвучна той, которую Обама произнес во время своей прощальной речи.

"Да, мы это сделали", - сказал Обама, эмоционально обращаясь к американцам.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее  Обама пообещал максимально гладкую передачу власти.


Читайте также:

  • Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 24 октября, подписал изменения в закон "Об авторском праве и смежных правах" относительно использования объектов авторского права в пародиях, попурри и карикатурах".

  •   Дональд Трамп, который славится своими скандальными изречениями, на этот раз не остался в долгу перед Бараком Обамой.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив