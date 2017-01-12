Художник попрощался с Бараком Обамой, нарисовав карикатуру

Российский картикатурист Сергей Елкин изобразил печального 44-го президента США, который покинул свой пост.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Как отмечается, карикатура изображает грустного Барака Обаму, которого сопровождает надпись.
"Да, мы уходим", - написано на рисунке.
Добавим, что эта фраза созвучна той, которую Обама произнес во время своей прощальной речи.
"Да, мы это сделали", - сказал Обама, эмоционально обращаясь к американцам.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Обама пообещал максимально гладкую передачу власти.