20:55 12.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Движение транспорта в Одесской области восстановлено на всех дорогах

На территории Одесской области движение транспорта восстановлено.

Движение транспорта в Одесской области восстановлено на всех дорогах

Проезд всех видов транспорта обеспечен. Об этом в четверг вечером, 12 января, сообщает на своей страничке в Facebook Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины".

Согласно сообщению, восстановлено движение на всей территории области.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях частично ограничено движение транспорта.

В Одесской области было закрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге М-15 Одесса-Рени; для большегрузного транспорта движение перекрывали на трассе М-13 Кировоград-Платоново.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня после обеда местные власти Закарпатской области объявили, что проезд грузовых авто по автотрассе "Мукачево - Рогатин" восстановлен.


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