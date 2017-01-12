Движение транспорта в Одесской области остается частично ограниченным

Из-за сильных снегопадов и метелей, которые продолжаются бушевать в области, остается закрытой для всех видов транспорта автодорога М-15 Одесса - Рени. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, остается в силе ограничение в движении для тяжеловесного транспорта на территории 11 районов области - Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

По данным Министерства инфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорт работают в обычном режиме. Вместе с тем в ГосЧС сообщают, что на утро на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировали, а для обеспечения проезда транспорта и расчистки автодорог на территории Украины сейчас работает 1091 единица техники и 1763 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на шесть часов вечера среду, 11 января, все ограничения на движение транспорта дорогами Одесской области были сняты. Движение на автомобильной дороге общего пользования государственного значения восстановлено.