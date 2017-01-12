08:53 12.01.2017 | Общество | Новости
100157707:labazovych

Австрийский канцлер решил начать в стране экологическую революцию

 Федеральный канцлер Австрии, социал-демократ Кристиан Керн заявил, что ставит целью превратить центральноевропейскую страну в образцовое "зеленое" государство. 

Австрийский канцлер решил начать в стране экологическую революцию

Об этом передает Reuters. 

Как отмечается, Керн заявил о намерениях достичь "революционной перестройки энергетических систем".

"План Керна предусматривает привлечение около 40 млрд евро частных инвестиций, которые должны пойти на "зеленую" энергетику - ветряные, гидро- и гелиоэлектростанции, обновление сетей и развитие энергосбережения", - говорится в сообщении.

Кроме того, он подчеркнул, что предыдущая государственная политика по экологии в Австрии оказалась неэффективной. Правительство, по его словам, не способствовало лучшим инновациям.

Он также анонсировал создание нескольких сотен тысяч новых рабочих мест до 2020 года, из них около 40 тыс. - благодаря "озеленению" экономики. Керн в своем плане также дал обещание предоставлять работу мигрантам.

Как сообщал "Ура-Информ", правительство Австрии планирует добиться ослабления санкций ЕС в отношении России во время председательства страны в ОБСЕ.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив