01:00 12.01.2017 | Общество | Новости
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Анастасия Волочкова показала фирменный шпагат на Мальдивах - ФОТО

Российская балерина Анастасия Волочкова показала шпагат на Мальдивских островах.

Анастасия Волочкова показала фирменный шпагат на Мальдивах - ФОТО

Фото балерина опубликовала в своем Instagram.

"Морские прогулки я просто обожаю! А здесь на Мальдивах мне их устраивают каждый день. Я так радуюсь вниманию и доброте! А еще, я радуюсь краскам жизни и природы этого райского места!" – подписала фото Волочкова.

Также отметим, что морская прогулка на мальдивской лодке Дони стала традицией для балерины.

"Я плаваю много часов в день. И прелесть в том, что при почти полной заполняемости острова, на пляже-ни души! Все наверно, у бассейна или на виллах, а мне любимую купель заменяет океан. А там за океаном, скорее всего, снега и мороз", – написала балерина под снимком.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Тихом океане, к востоку от островов Фиджи произошло мощное землетрясение.


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