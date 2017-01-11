В Украине от гриппа и ОРВИ за неделю умерли шесть человек

Среди них есть один ребенок. При этом заболело гриппов 250 227 человек. Из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Как сказано в отчете Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения Украины, опубликованном в среду, 11 января, летальные случаи по одному зафиксированы в Черкасской и Донецкой областях.

В Запорожской и Львовской областях - по два случая. В отчете также сказано, что общий показатель заболеваемости среди населения Украины составляет 587,5 на сто тысяч населения, что на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе.

В связи с чем в ведомстве отметили закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года и связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях.

Однако, по мнению Минздрава, это может не отражать реальную картину. В месте с тем, согласно отчету, самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской области, где на сегодняшний день гриппов заболели 945 человек, а наименьший - в Луганской - 136,9 на сто тысяч населения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за первую неделю текущего года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Полтавской области значительно упала. По состоянию на среду, 11 января, показатель по области ниже эпидемического порога, однако на ряде административных территорий заболеваемость продолжает оставаться выше эпидемического порога. Тут продолжает определяться циркуляция вируса гриппа А (Н3N2).