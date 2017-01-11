13:16 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине насчитали 16,3 миллиона работающих граждан, - Рева

На данный момент в Украине насчитывается 16,3 миллиона работающих граждан. 

В Украине насчитали 16,3 миллиона работающих граждан, - Рева

Об этом в ходе заседания правительства Украины сообщил министр социальной политики - Андрей Рева. По его словам - количество штатных сотрудников сократилась уже на 20%, а программой пенсионного страхования Украины были охвачены 10,2 миллиона человек.

Рева также поведал и о задачах Министерства социальной политики на этот год. Задача на 2017 год – это принятие Трудового кодекса, который станет стимулом к созданию новых рабочих мест. Это даст возможность отойти от советской модели занятости труда – подчеркнул министр.

Как сообщал УРА-Информ, Польша с 2017 г. поменяет правила трудоустройства для украинцев.


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