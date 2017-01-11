В США убийцу из Чарльстона приговорили к смертной казни

Об этом сообщает агентство Reuters в своем Twitter.

Как отмечается, Руфу на момент совершения преступления был 21 год, в июня 2015 года ворвался в церковь Чарльстона, которую посещают преимущественно афроамериканцы, и более 70 раз выстрелил из пистолета по людям.

В свою очередь, из-за нападения погибли шесть женщин и трое мужчин, в том числе местный пастор и сенатор законодательного собрания штата Южная Каролина Клемент Пинкни.

Кроме того, Руф признал себя виновным в совершенном преступлении, объяснив его расистскими мотивами. Обвинения против Д.Руфа состояло из 33 пунктов, включающих убийство и преступление на почве ненависти.

Также отметим, что прокурор США в своем выступлении заявил, что Руф заслуживает смерти, поскольку совершенное им преступление было рассчитано на разжигание насилия на расовой почве.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Ангела Меркель предложила свой способ, как ликвидировать терроризм в Турции.