В России продают медали за взятие Киева и Львова - ФОТО

Тут в открытом доступе можно приобрести медали "За взятие Киева", "За взятие Львова", "За взятие Одессы", медали "Участнику гуманитарного конвоя", медали Донбасса и многое другое в таком же роде. Как пишет на своей страничке в Facebook журналист Денис Казанский, идет новогодняя распродажа.

Стань орденоносным генералом, пока действуют скидки. Специальное предложение - взятие Львова всего за 539 рублей. Герой "ДНР" всего за 719 рублей, - написал журналист. При этом сайт интернет-магазина предлагают доставку заказанных товаров, как по России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Также к медалям в комплекте прилагается удостоверение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Российская турфирма "Мегаполис курорт" открыла новое направление в туризме. Фирма приступила к организации туров на территории Донецкой и Луганской народных республик.

По словам совладелец компании Михаила Белого, сейчас планируется отправлять небольшие группы на короткий срок. Приблизительная стоимость поездки составит две-три тысячи долларов, а сама поездка будет занимать порядка четырех дней.