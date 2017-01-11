В Полтавской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается - ОГА

За первую неделю текущего года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Полтавской области значительно упала.
По состоянию на среду, 11 января, показатель по области ниже эпидемического порога, однако на ряде административных территорий заболеваемость продолжает оставаться выше эпидемического порога. Тут продолжает определяться циркуляция вируса гриппа А (Н3N2).
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Полтавской областной государственной администрации.
Вместе с тем, по данным ОГА, в области за последнюю неделю заболело около восьми тысяч человек. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 29,5%.
Среди них детей заболели более 3500, а это 45% заболевших. В администрации также подчеркнули, что заболеваемость среди детей снизилась на 36%.
При этом местные власти пояснили такой значительный показатель снижения меньшим количеством обращений за медпомощью во время новогодних праздников.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, школьники города Николаев начнут учебный процесс 16 января. Местные власти продлили каникулы еще на два дня. Такое решение было принято из-за эпидемии гриппа и непогоды.