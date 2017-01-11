В Полтавской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается - ОГА

По состоянию на среду, 11 января, показатель по области ниже эпидемического порога, однако на ряде административных территорий заболеваемость продолжает оставаться выше эпидемического порога. Тут продолжает определяться циркуляция вируса гриппа А (Н3N2).

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Полтавской областной государственной администрации.

Вместе с тем, по данным ОГА, в области за последнюю неделю заболело около восьми тысяч человек. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 29,5%.

Среди них детей заболели более 3500, а это 45% заболевших. В администрации также подчеркнули, что заболеваемость среди детей снизилась на 36%.

При этом местные власти пояснили такой значительный показатель снижения меньшим количеством обращений за медпомощью во время новогодних праздников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, школьники города Николаев начнут учебный процесс 16 января. Местные власти продлили каникулы еще на два дня. Такое решение было принято из-за эпидемии гриппа и непогоды.