В Одессу из-за сильного снегопада не пускают фуры и автобусы

Соответствующее решение принято из-за продолжающихся сильного снегопадов. Как пишет местное издание Думская, в настоящее время машин на дорогах города немного, однако небольшие тянучки возникли на улицах центра.

Снегоуборочная техника работает везде, - пишет издание.

Вместе с тем местные власти просят водителей не оставлять транспорт на проезжей части дорог и вблизи трамвайных путей, где проводится уборка снега.

Дороги общего пользования 11 районов области Арцизского, Беляевского, Белгород–Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов – остаются закрытыми для всех видов транспорта. В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, центр Одессы в среду утром, 11 января остался без света. Частично обесточены несколько домов по улицам Балковской, Спиридоновской, Пантелеймоновской, Пироговской, Французскому бульвару и проспекту Шевченко. Как сообщают местные одесские СМИ, ссылаясь на информацию "Одессаоблэнерго", Центральная районная электрическая сеть произвела десять аварийных отключений.