В Одесской области вновь закрыли все дороги для движение транспорта

Из-за новых снегопадов местные власти начиная с полуночи и до девяти часов утра среды, 11 января, закрыто движение всех видов транспорта. Как сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения в области, запрещено движение транспорта на автодорогах общего пользования, пролегающих по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского районов, кроме автодорог м-05 Киев-Одесса и м-05-01 "Обход г. Одессы" и м-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог), - пояснили в пресс-службе.

В Управлении также отметили, что на среду в области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сложные погодные условия. Тут будет идти снег, ночью на юге сильный, снежные заносы, метели при температуре воздуха 12 градусов мороза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве будет временно ограничено движение грузовиков 10 января.