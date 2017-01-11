19:18 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе разоблачено нелегальное производство алкоголя

Правоохранители прекратили деятельность подпольного производства по изготовлению алкоголя в Одессе. 

В Одессе разоблачено нелегальное производство алкоголя

Об этом передали в пресс-службе СБУ. Правоохранители выявили нелегальный цех в здании одного из предприятий г. Одесса. Во время обысков на производстве сотрудники СБУ с фискальной службой изъяли примерно семьдесят четыре тонны спирта на сумму около двух миллионов гривен. Также были изъяты и расфасованные алкогольные напитки – примерно на полтора миллиона гривен.

У злоумышленников были также изъяты ненастоящие акцизные марки, которые были выпущены ранее фискальной службой Донецкой области.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в декабре изъяли фальсифицированный алкоголь на два млн грн.


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