В Одессе разоблачено нелегальное производство алкоголя

Об этом передали в пресс-службе СБУ. Правоохранители выявили нелегальный цех в здании одного из предприятий г. Одесса. Во время обысков на производстве сотрудники СБУ с фискальной службой изъяли примерно семьдесят четыре тонны спирта на сумму около двух миллионов гривен. Также были изъяты и расфасованные алкогольные напитки – примерно на полтора миллиона гривен.

У злоумышленников были также изъяты ненастоящие акцизные марки, которые были выпущены ранее фискальной службой Донецкой области.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в декабре изъяли фальсифицированный алкоголь на два млн грн.