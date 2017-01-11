07:29 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве из-за гриппа и снегопада продлили каникулы

Школьники города Николаев начнут учебный процесс 16 января.

В Николаеве из-за гриппа и снегопада продлили каникулы

Местные власти продлили каникулы еще на два дня. Такое решение было принято из-за эпидемии гриппа и непогоды.

Как сказано в сообщении, размещенном на сайте городского совета Николаева, во вторник, 10 января городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение №1-р "О приостановлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях. Николаева".

В в частности, в документе сказано, что учебный процесс приостановлен с 12 января по 14 января. Вместе с тем заместитель городского головы Евгения Шевченко пояснила что, каникулы для школьников продлили из-за непогоды в стране, а также для того, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся городских школ.

При этом она отметила, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад, но заверила, что перестраховаться не помешает, поскольку речь идет о здоровье детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в Одесской области запрещено движение транспорта 11 января.


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