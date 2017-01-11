18:18 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганске без воды осталось 250 тысяч граждан – ОБСЕ

Водоснабжение в г. Луганск было ограничено – по причине прорыва трубопровода.

В Луганске без воды осталось 250 тысяч граждан – ОБСЕ

В Луганске сейчас примерно 250 тыс. человек остались без воды – по причине прорыва трубопровода на Петровской станции около подконтрольного с. Артема. Об этом на странице в соцсети Facebook передает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

На данный момент водоснабжение в г. Луганск было ограничено, миссия ОБСЕ поспособствовала, чтобы сотрудники водоканала имели возможность провести ремонтные работы. Наблюдатели уже посетили место, где расположена поврежденная труба. Работники со спецоборудованием ликвидировали повреждения на месте. Ремонтные работы сейчас продолжаются – также в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре миссия ОБСЕ проверяла данные про водоснабжение в г. Луганск.


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