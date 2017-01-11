В Херсоне ограничили движение крупногабаритного транспорта

Ограничить въезд грузовиков было решено по причине погодных условий. Об этом передали в пресс-службе горсовета Херсона.

На период действия данного запрета движения большегрузного транспорта были определены места отстоя - на въезде в Херсон, на Николаевском шоссе, а также в районе авторынка, в районе одного из заводов, на шоссе Черновола, а также в районе винного завода. Не допускается при этом въезд в Херсон большегрузного транспорта и обслуживание транспорта - вне диспетчерского контроля.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Закарпатье было отменено ограничение движения транспорта.